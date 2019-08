Moustapha Guirassy : « Dansokho est un repère et une référence pour la jeunesse de Kédougou »

Le président directeur général du groupe IAM et député de la commune de Kédougou, Moustapha Mamba Guirassy a pris part ce dimanche à la cérémonie de levée de corps d’Amath Dansokho. Non sans rappeler les liens étroits qui unissaient sa famille et celle de Dansokho, l’honorable député nous confie qu’il s’agit d’une grande perte pour la démocratie sénégalaise. « C’était un père, un oncle qui nourrissait beaucoup d’affection à mon endroit ». En outre, il considère que « Dansokho est un repère et une référence pour la jeunesse de Kédougou et du Sénégal ». Natif de Kédougou, Guirassy a un peu regretté qu’il ne soit pas inhumé dans sa terre natale.