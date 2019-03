Moustapha Guèye sur le deuxième mandat : « Le chantier de Macky Sall est celui de la célérité, construire un consensus et discuter des situations contentieuses… »

« Je vois le mandat du Président Sall comme « un new begining»… ». C’est l’avis de Moustapha Guèye dit « Petit » sur le deuxième mandat du Président Sall. Le maire de Sokone d’évoquer pour ce « Macky 2 », une situation inédite.

« Il faut reconstruire le consensus et la sérénité. On n’est pas dans une situation de guerre, mais il faut une sérénité dans ce pays » a-t-il dit.

Il a cependant appelé les parties prenantes à un esprit de sacrifice. « Travailler à un consensus est difficile, parce que les parties prenantes seront obligées de délaisser quelque chose. En ce moment donné il y a des frustrés, des personnes fâchées contre le régime. Nous sommes à un moment inédit où le Président doit laisser un héritage pour les générations futures. Il faut donc la célérité, construire un consensus et discuter des situations contentieuses (les cartes d’identité, le fichier, le processus électoral). Les perceptions négatives que l’on a sur la justice. Tout cela doit être élagué et aplani. Que les acteurs aient une perception positive et ainsi marcher vers l’idéal Sénégal » dira-t-il.