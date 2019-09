Moustapha Gaye sur son avenir avec les « Lions » : « On m’a assigné l’équipe jusqu’en 2021. Rien ne peut me détourner de mon objectif »

À peine a-t-il pris les rênes de la sélection nationale masculine de Basket, que l’épée de Damoclès plane déjà sur la tête de Moustapha Gaye. Cependant, ce dernier, loin d’être démotivé par le mondial raté des « Lions », précise qu’il n’y pas péril en la demeure. Jugeant la situation peu alarmante, Tapha Gaye compte bien continuer sa mission avec la team Sénégal, contre vents et marées. Sous contrat jusqu’en 2021, il compte bien se donner les moyens d’atteindre le cap fixé.

« Moi je ne m’inquiète pas, on m’a assigné l’équipe jusqu’à 2021. Et, rien ne peut me détourner de mon objectif. Je vais y aller pas à pas, et je sais comment y arriver. Dans une compétition de ce niveau, il ne faut pas venir et penser qu’on est meilleur que les autres équipes, les matches il faut les prendre les uns après les autres. »

Il est encore trop tôt, pour parler de bilan, c’est la conviction de Tapha Gaye, qui, au sorir de la phase de poules avec trois défaites, évite d’être trop alarmiste : « C'est trop tôt pour en parler. Il faut laisser l’équipe digérer la défaite après on en reparlera. Il faut retenir que pour l’instant l’équipe fait de bonnes choses de façon séquentielle, mais on ne les termine pas. »

Enfin, il juge les chances Sénégalaises trop maigres pour ce qui est d’une potentielle qualification aux JO 2020. Un ticket réservé à la meilleure sélection Africaine du tournoi : « Pour être la meilleure équipe et se qualifier aux JO de Tokyo 2020, non je ne pense pas. Je ne suis pas dans une rivalité. Je suis dans un programme qu’on m’a confié jusqu’en 2021 et je vais y arriver. Je ne regarde pas ce que font les autres (Nigeria, Tunisie, Angola…) S’ils arrivent à se qualifier tant mieux pour eux. »