Moustapha Gaye, coach des « Lions », sur Sénégal - Canada : « Nous n’avons pas eu assez de volume de jeu… les joueurs ont fait ce qu’ils pouvaient »

Le bilan est lourd suite à la troisième défaite de rang subie par le Sénégal dans cette coupe du monde de Basket. Un bilan qui n’ébranle guère le sélectionneur des « Lions » qui, revenant sur la défaite contre le Canada (82-60), donne les causes de la défaite. Le tacticien Sénégalais connu pour son franc-parler, d’expliquer platement que son équipe manquait de rythme. Autrement dit, les joueurs n’ont pas eu assez de volume de jeu, selon ces termes.

« On était dans un bon état d’esprit pour jouer ce match et le gagner. On a eu une très bonne première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on sentait l’équipe faiblir au fil des minutes. Nous n’avons pas assez de volume de jeu pour maintenir ce que nous voulons faire pendant longtemps. Il nous faut tirer beaucoup d’enseignements de ces trois matches et essayer de voir ce qu’il faudra améliorer dans le futur. Mais ce n’est pas par défaut de volonté, les joueurs ont fait ce qu’ils pouvaient faire. On est tombé sur meilleur que nous », admettra t’il en conférence de presse d’après match.

Revenant sur les conditions de préparation de l’équipe nationale, Tapha de préciser qu’en vingt jours, tout n’a pas pu être fait : « En 20 jours de travail effectif, je pense qu’on a conçu quelque chose, pour jouer 20 à 25 minutes. Mais on n’a pas encore les jambes pour durer. » Une préparation sur le fil qui n’a pas permis une préparation adéquate, selon lui.