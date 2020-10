Moustapha Diop (ministre) : « Fonder notre stratégie sur les meilleures pratiques pour tirer les leçons des expériences des pays leaders en matière d’industrialisation »

Le ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries a présidé, ce jeudi, la « Journée de partage du rapport Diagnostic du secteur industriel et du projet de Master Plan ». À cette occasion, Moustapha Diop a invité le secteur privé à une « pleine implication » dans les travaux d’actualisation de la politique industrielle. Le ministre de tutelle a ainsi demandé au privé de mettre en place un groupe thématique qui va travailler en étroite collaboration avec les services de son département. L’objectif, selon lui, est de « fonder une stratégie sur les meilleures pratiques pour tirer les leçons des expériences des pays leaders en matière d’industrialisation. » La pandémie de la Covid-19, renseigne le maire de Louga, a fini de démontrer toute l’importance du secteur privé national dans les stratégies de développement socio-économique.