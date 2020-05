Moustapha Diop en visite à NMA Sanders : « J’ai commandité une enquête à l’ANSD pour mesurer l’ampleur de l’impact de la pandémie de la Covid-19 dans le secteur de l’industrie »

Vous me permettrez d’abord de rendre encore un vibrant hommage à feu Ameth Amar, un vaillant capitaine d’industrie très tôt arraché à notre affection. En ce mois béni de ramadan, je prie Dieu le Tout Puissant de lui accorder sa miséricorde et que son âme repose en paix au paradis céleste.



Ceci dit, comme vous avez dû le suivre dans le communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 13 mai passé, le Président de la République m’a demandé d’actualiser la stratégie nationale de développement industriel, en prenant en compte les enseignements tirés de la pandémie du Covid-19.



Il se trouve déjà que, conformément à ses directives issues du Conseil des Ministres du mercredi 25 janvier 2017, j’ai lancé le 4 février passé, le processus d’actualisation de la Politique industrielle nationale.



Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que le secteur de l’industrie est fortement impacté par la covid-19. Mais, nous ne disposons pas d’éléments statistiques pouvant nous renseigner sur l’ampleur de la crise et les branches d’activités les plus touchées, voire les entreprises qui sont menacées de disparition.



C’est pour en avoir le cœur net que j’ai commandité à l’ANSD, une enquête pour mesurer l’impact réel de la covid-19 sur notre secteur industriel, et les résultats de cette enquête vont nous permettre de mieux définir notre nouvelle stratégie nationale de développement industriel en cours d’actualisation.



Je voudrais saisir cette opportunité, pour remercier nos partenaires, notamment l’Agence Belge de Développement (ENABEL) qui finance cette enquête, l’ONUDI, l’ANSD, et les organisations du secteur privé qui ont beaucoup contribué à la préparation du questionnaire qui vient d’être administré à NMA SANDERS que je remercie aussi pour cet accueil chaleureux.