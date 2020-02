Moustapha Diop au ministre de la femme : « Vous abattez un travail titanesque »

C’est un accueil exceptionnel que le ministre et maire de la commune de Louga, Moustapha Diop a réservé au ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants lors de sa visite ce 15 février dans le Ndiambour. La visite du ministre Ndèye Saly Diop Dieng s’inscrit dans le cadre d’une tournée d’animation socio-économique pour l’autonomisation des femmes. Le ministre-maire de Louga Moustapha Diop a profité du passage du ministre pour exprimer sa confiance à cette dernière et au Chef de l’Etat invitant notamment les femmes du Ndiambour fortement mobilisées, à soutenir la politique gouvernementale.