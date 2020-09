Moustapha Diakhaté sur l'affaire Lamine Diack : « Tout le Sénégal doit se mobiliser le plus rapidement possible ! »

L'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar (BBY), Moustapha Diakhaté, a exprimé tout son soutien à Lamine Diack, ancien président de l'IAAF, suite à l'annonce de sa condamnation dans l'affaire de dopage d'athlètes russes sur fond de corruption.



S'exprimant ce jeudi à Rebeuss, lors de la conférence de presse spontanément convoquée par Papa Massata Diack, l'autre mis en cause également lourdement condamné (5 ans ferme plus 500.000 euros d'amende), Moustapha Diakhaté a exhorté le peuple sénégalais à se lever pour dire non à cette injustice. "Le combat ne fait que commencer. Là où il se trouve présentement, en France, le président Lamine Diack doit ressentir tout le soutien du Sénégal. Ce, afin qu'il puisse être libéré et rentrer au pays, auprès des siens..."



Pour ce faire, Moustapha Diakhaté, d'avertir que tout sera mis en œuvre pour y parvenir. L'ancien apériste de rajouter : "Le collectif Lamine Diack ainsi que toutes les personnes sensibles à sa cause doivent demander une audience auprès du président de la République pour se pencher sur ce dossier. Mieux, il faudra se rendre au niveau de toutes les familles religieuses, les mouvements sportifs, l'association des maires du Sénégal, les centrales syndicales, afin que le président Lamine Diack soit libéré. Qu'il nous revienne en chair en os et en bonne santé, le plus rapidement possible !" Un appel fort ainsi lancé par l'ancien chef de cabinet du président Macky Sall.