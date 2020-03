Moustapha Diakhaté sur l'État d'urgence : « Je me félicite de toutes les mesures prises par le chef de l'État »

Connu pour sa liberté de ton sur toutes les questions d'actualité du pays, l'ancien directeur de cabinet du président de la République Macky Sall a magnifié les mesures prises par le chef de l'État pour combattre la propagation de la maladie du Coronavirus au Sénégal.

"Je me félicite de toutes les mesures prises par le chef de l'État. Car cela permettra de cerner la maladie en limitant les déplacements", à magnifié Moustapha Diakhaté.



L'autre mesure saluée par l'ancien président du groupe parlementaire Bby de la 12 ème législature, c'est la loi d'orientation sociale.

"C'est bien de construire des routes et des aéroports, mais le mieux c'est d'assister la population en mettant à leur disposition de la nourriture", rappelle encore Moustapha Diakhaté, qui invite tous les citoyens à s'approprier cette bataille contre la propagation de la maladie du Covid-19.



Sur les rencontres entre le président Macky Sall et les acteurs politiques de l'opposition, Moustapha Diakhaté invite le chef de l'État à élargir ces rencontres avec d'autres acteurs.



"Il ( le président de la République), doit élargir les rencontres à d'autres acteurs comme le patronat, les mouvements de jeunes entre autres, car cela aidera à ratisser large pour unir nos forces et combattre définitivement la maladie", conclut le frondeur de la mouvance présidentielle.