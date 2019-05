Moustapha Diakhaté dans "Redevabilité" : « Il nous faut une loi qui autorise la présence des journalistes aux travaux de commissions et sanctionne tout député qui s'absente à ces travaux. »

L'ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar lors de la douzième législature est l'invité de ce numéro de "Redevabilité". Moustapha Diakhaté, puisque c'est de lui qu'il s'agit, donne son avis sur la 13 ème législature, non sans faire des propositions qui vont selon lui, moderniser l'institution parlementaire.

L'ancien ministre d'État revient également sur ses relations avec le chef de l'État et les raisons qui ont motivé il y'a 10 ans, son départ du Parti Démocratique Sénégalais. Moustapha Diakhaté qui n'est pas du goût de l'absentéisme de certains députés lors des travaux de commission souhaiterait qu'on légifère sur la question : « Il nous faut une loi qui autorise la présence des journalistes aux travaux de commissions et sanctionne tout député qui s'absenterait à ces travaux... »