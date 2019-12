Moustapha Cissé Lo : « Il faut soutenir la compétence des agents des Eaux et Forêts »

La mobilisation doit être forte pour soutenir l’État du Sénégal à renforcer la compétence et l'engagement des agents des Eaux et Forêts pour mener à bien la mission de protection de l'environnement. Moustapha Cissé Lo qui pense ainsi est d'avis qu'il faut mutualiser les forces pour endiguer le fléau de la coupe illicite et du trafic frauduleux des bois. Le député appelle aussi à des actions de reboisement pour lutter contre la déforestation.