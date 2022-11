Moussa Tine : «Ousmane Sonko m’a lui-même avoué qu’il a fait pression pour être auditionné…»

Membre de la coalition Yewwi, Moussa Tine a révélé ce

mercredi lors de la conférence de presse des leaders de

Yewwi, qu’en réalité c’est Ousmane Sonko lui-même qui veut

être auditionné afin que le dossier «sweet beauté» soit vidé.

«Il y a de cela quelques jour, une partie de la presse avait

relaté l’information selon laquelle Ousmane Sonko avait été

convoqué pour être auditionné. Il se trouve que j’étais hors

du pays à ce moment, je l’avais quand-même appelé au

téléphone pour lui renouveler mon soutien. Et, Ousmane

Sonko m’a lui-même avoué qu’il a fait pression pour être

auditionné afin que l’affaire soit vidée».

A l’instar de ses camarades qui ont pris la parole au cours de

cette sortie médiatique organisée à la veille de l’audition

d’Ousmane Sonko, ce jeudi (12h00) dans le bureau du Doyen

des juges, Moussa Tine renchérit… «Que personne ne

considère que nous sommes dans une tentative de

déstabilisation de l’Etat ou quoi que ce soit du genre. Par

contre, nous ne considérons pas que ce soit une affaire privée

et personne ne nous fera le complexe de penser que nous

nous immisçons dans une affaire privée. Dans une affaire

privée, on ne sent pas la main de l’Etat…»