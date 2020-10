Moussa Thioune sur les 02 titres fonciers donnés au Khalife : « L'histoire retiendra que c'est sous le magistère du Président Sall »

"En diligentant le changement de régime des terrains qui abritent respectivement : le nouveau complexe Islamique de Mbacké installé sur l'ancien stade de football et la grande mosquée de Diourbel à Keur Goumack qui sont devenus des titres fonciers au nom de Cheikh Ahmadou Bamba, le Président Macky Sall a posé un acte historique." Voilà qui est l'avis de Moussa Thioune, leader politique Apériste à Touba.



Câblant Dakaractu-Touba, le responsable politique dira que le Khalife Général des Mourides a suffisamment fait part de sa reconnaissance à l'endroit du Président Macky Sall et qu'il reste aux populations de la cité de faire preuve de plus de gratitude au plan de la politique envers ce dernier. "Au vu de ce qui se passe depuis quelques temps et surtout de ce qui se dit par le Khalife et son entourage, il est désormais impensable de considérer que le Président Macky Sall est resté au même niveau politique depuis les dernières élections à Touba. Il a forcément progressé dans le cœur des populations. Aujourd'hui, nous avons espoir que notre leader est majoritaire dans le département et qu'il sortirait victorieux de toute prochaine élection. "





Moussa Thioune d'inviter ses camarades de parti de faire le travail d'appoint pour concrétiser cet acquis.