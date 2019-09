Moussa Thioune (Apr-Touba) : ' Au sein de l'Apr, il y a des gens qui cherchent à salir la carrière élogieuse de Mouhamadou Makhtar Cissé '

'' Nous avons remarqué depuis quelques moments que des manœuvres sont déroulées pour salir Amadou Makhtar Cissé et entacher sa carrière. À y voir plus clair, certaines personnes digèrent très mal que l'ancien DG de la Senelec ait pu réussir à avoir cette belle carrière qui le fait figurer aujourd'hui parmi les Sénégalais qui inspirent le plus de confiance au Président Macky Sall...'' La déclaration est de Moussa Thioune, responsable politique Apériste à Touba et leader d'un mouvement politique local (Doolel Macky).



Câblant Dakaractu au sortir de la sobre cérémonie officielle du magal de Darou Khoudoss, le responsable politique dénoncera ce qu'il considère ''comme étant une guéguerre interne à l'Apr et qui n'est entretenue que par des gens jaloux." Dans la foulée, il pointera son doigt accusateur vers certains de ses camarades. ''Ces attaques essuyées par Mouhamadou Makhtar Cissé sont Issues de notre parti. L'opposition, pour une fois, n'a rien à voir avec ça. C'est nous dans nous. Accuser Makhtar Cissé d'avoir laissé une dette de plus de 247 milliards à la Senelec, c'est chercher à le nuire, à éclabousser son valeureux parcours. Nous de Touba, avions beaucoup senti sa présence avant, pendant et après le Magal. Nous lui sommes reconnaissants de tout ce qu'il fit. Par conséquent, nous demandons à ses détracteurs d'arrêter leur manège, car nul ne peut arrêter la mer avec ses bras''.