Moussa Sy après son vote : « Que les gens sortent voter pour que nous ayons une assemblée représentative au niveau du Sénégal! »

L’ancien maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy, a accompli son vote ce matin au centre situé à l'école de l'unité 8. Une affluence a cependant été notée dans ce centre.

Le Pca du Port à sa sortie du bureau numéro 3, a prié que tous les lecteurs viennent voter « librement et rentrer librement ». Il s’est félicité du fait que le matériel électoral soit sur place, « tous les centres fonctionnent et tous les bureaux de vote aussi ». Toutefois dira-t-il, dans son centre qui comportent 18 bureaux de vote, deux ne fonctionnent pas parce que deux membres du bureau ne sont pas présents. Mais le préfet a été saisi, « et nous pensons qu'incessamment, ils seront là... »

« On a fait une belle campagne à part quelques incivilités qui ont été notées. Mais cela n’a pas eu un impact sur la campagne. Il faut que les gens sortent voter pour que nous ayons une assemblée représentative au niveau du Sénégal », a-t-il aussi lancé comme appel.