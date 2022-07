Moussa Sy : « On va laminer l'opposition à Touba, les écraser à Matam... Le challenge c'est Dakar, que les jeunes aillent voter »

Déchu de son fauteuil de maire des Parcelles Aaissainies suite à dernière élection locales, Moussa Sy veut renverser la tendance à l'issue des élections législatives qui arrivent à grands pas. Membre de la coalition du régime au pouvoir, Benno Bokk Yakkar (BBY), il a tenu un discours va-t-en en guerre en ciblant la coalition de l'opposition, Yewwi Askan Wi (YAW).



Persuadé que les membres de YAW ne méritent pas de diriger ce pays, il a explicitement invité les militants de BBY particulièrement les jeunes et les primo votants d'aller voter en masse pour leur liste.



Dans ce discours engagé prononcé au cours de la conférence de presse de la plateforme de l'émergence regroupant diverses associations de soutien à BBY, Moussa Sy a annoncé la couleur en prévenant la coalition YAW d'un ton engagé : "On va laminer Llopposition à Touba, les écraser à Matam... Le challenge c'est Dakar, que les jeunes aillent voter... Le plus important concernant le combat vers lequel nous allons, c'est la région de Dakar. Il est temps d'agir, que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités."



D'aprés lui, chaque militant devra faire en sorte d'enrôler le maximum de votants et de s'assurer qu'ils aillent donner la victoire à Benno à Dakar, Rufisque, Pikine, Guédiawaye et Keur Massar...