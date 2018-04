Moussa Sisse, président Sjag : "Promouvoir la paix durable entre le Sénégal et la Gambie à travers les medias"

Moussa Sisse, président de Sports journalists' association of The Gambia (Sjag) invite les journalistes à "promouvoir la paix durable entre le Sénégal et la Gambie à travers la diffusion et la publication de l’information". Cette nouvelle approche s’inscrit dans le cadre d’un effort global des deux pays à faire mieux dans la promotion de la paix...