Moussa Sakho (Ancien ministre) : « Nous demandons à l'État de renforcer la capacité financière du Conseil départemental de Mbacké... »

Vice-président du conseil départemental de Mbacké, l'ancien ministre sous Wade, Moussa Sakho, souhaite que l'État du Sénégal renforce en moyens financiers l'institution pour lui permettre de mieux s'acquitter de ses obligations et satisfaire les attentes des populations. Il a tenu ses propos au terme d'une cérémonie de remise de dons à laquelle il représentait Serigne Fallou Mbacké, Président du conseil.



'' Nous espérons que le conseil sera davantage soutenu. Ainsi, nous pourrions davantage aider les établissements qui sont sous notre tutelle dans le département. Aujourd'hui, il était question de remettre un don d'équipements aux trois centres de formation professionnelles et au Cem de Touba-Mboul. Nous avons convenu de prendre une partie du fonds de concours pour venir en appoint à ces centres de formation en leur octroyant des machines à coudre. Et au vu de l'éloignement du Cem de Mboul, nous avons offert une imprimante et une photocopieuse incorporée. Mbacké compte plusieurs collèges et lycées et centres de formation professionnelle. C'est pourquoi nous prévoyons d'élargir l'assiette les années à venir. Au lycée de Mbacké, nous avons déjà construit une salle informatique évidemment équipée en ordinateurs. Si l'État nous accompagne davantage, nous ferons davantage... ''