Moussa Mohamed, Directeur ASECNA : "La navigation aérienne en Afrique a atteint un niveau international"

L’assurance est du directeur de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Moussa Mohamed. Selon ce dernier, la navigation aérienne en Afrique se porte bien en se conformant aux standards internationaux. Car poursuit Moussa Mohamed lors d'un point de presse tenu ce jour : "La navigation aérienne utilise toutes les technologies et les moyens utilisés dans le monde". Par ailleurs il estime qu’en ce qui concerne la gestion de l'information aérienne, l'ASECNA a la capacité de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et de grands projets sont en train d'être développés pour l'Afrique...