Moussa Konaté marque son 13e but en Ligue 1 française

Moussa Konaté a inscrit son 13e but sous les couleurs de Amiens, ce samedi, lors de la 38e et dernière journée de la Ligue 1 française.



Depuis quelques semaines, il monte en puissance. L'attaquant sénégalais a confirmé son regain de forme face à l'Olympique de Marseille (OM). Konaté a mis un peu de doute dans le stade marseillais en marquant sur sa première occasion, à la suite d’une mauvaise relance de Steve Mandanda (30e). Son but n'a toutefois pas empêché la défaite des siens. L'OM a fait le nécessaire face à Amiens dans un Vélodrome encore bouillant (2-1).



Moussa Konaté porte son total à 13 buts cette saison en championnat. L'international sénégalais a rejoint, l'été dernier, le championnat de France, beaucoup plus relevé que celui de la Suisse. L'ancien de Touré Kunda avait décidé de répondre aux sollicitations de Amiens, entraîné par Christophe Pelissier. Il fait partie de la liste du sélectionneur sénégalais pour la Coupe du monde FIFA 2018...