Moussa Konaté, la réussite au bon moment

L’attaquant sénégalais d’Amiens (élite française), Moussa Konaté, auteur d’un doublé (2-2) contre le Paris-S aint-Germain lors de la 36-ème journée de Ligue 1 française, renoue avec la réussite au bon moment, pour son club mais aussi dans son intérêt en perspective de la Coupe du monde (14 juin au 15 juillet).





Considéré jusqu’à une certaine époque comme le protégé du sélectionneur national, Aliou Cissé, avec lequel il a fait une belle campagne lors des Jeux olympiques de Londres 2012, l’ancien attaquant de Touré Kunda de Mbour subit désormais la forte concurrence sur le front de l’attaque des Lions.



Avec ses 12 buts à son compteur cette saison, ce doublé contre le leader incontesté de la Ligue 1 française inclus, Konaté a brillé au bon moment dans la course aux places en équipe nationale.



Comme lors de Londres 2012 quand il ne faisait pas partie des premiers choix, sa saison réussie avec le SC Amiens, qui a assuré son maintien grâce au point ramené contre le PSG et les buts de Konaté, pourraient changer la donne.



En mars déjà, aligné dans une équipe expérimentale contre l’Ouzbékistan, l’attaquant de 25 ans, passé par le Maccabi Haïfa (Israël), Krasnodar (Russie), Genoa (Italie) et Sion (Suisse), a brillé au moment opportun pour se rappeler au bon souvenir du sélectionneur national.



Il avait d’ailleurs brillamment permis à Aliou Cissé de démarrer son magistère sur le banc de l’équipe nationale lors de la rencontre amicale contre le Ghana (victoire 2-1), au stade Océane du Havre (France).



Sur le banc lors de cette première d’Aliou Cissé, Konaté avait délivré les siens en marquant les deux buts de la victoire après son entrée en jeu.



A Dakar, en éliminatoires de la CAN 2017 contre les Hirondelles du Burundi, il était également allé de son but lors de cette rencontre conclue par un succès 3-1.



Konaté est en train de revenir en force, bien qu’il ait perdu sa place de titulaire chez les Lions au profit de Mame Biram Diouf (Stoke City, Angleterre), Diafra Sakho récemment ou autres Moussa Sow, en raison de ses nombreux changements de club.



Nominé parmi les meilleurs joueurs africains de la saison 2017-2018, pour le compte du "Prix Marc-Vivien Foé" de Radio France internationale (RFI), Moussa Konaté, avec 12 buts, fait partie des meilleurs artilleurs sur lesquels les Lions peuvent compter cette année.



Alors que les autres attaquants sénégalais ont du mal à scorer, Konaté est devenu un attaquant qui compte, moins d’un an après son arrivée à Amiens.



Son doublé contre la meilleure équipe française de ces dernières années, est de nature à décupler sa valeur.



Si cela ne lui donne aucun droit de revendiquer une place de titulaire au sein de l’attaque des Lions, il reste que sa forme actuelle devrait amener le sélectionneur à l’inclure dans sa réflexion au moment de cocher des noms pour sa sélection de la Coupe du monde 2018.