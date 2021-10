Moussa Fall sur les Élections locales à Kaolack : « Il faudrait qu'on passe à l'étape des bilans... Ceux qui gérent nos institutions locales doivent rendre compte avant de demander un autre mandat! »

Le responsable politique de l'Apr à Kaolack n'est pas du tout tendre avec ceux qui dirigent actuellement les institutions locales dans la commune de Kaolack ( Mairie, Conseil Départemental et Chambre consulaire).



Selon Moussa Fall, l'heure doit désormais être au bilan pour qu'on puisse savoir ce que ces derniers ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait depuis qu'on les a mis à la tête de ces institutions.



Moussa Fall dira que cela va du respect et de la considération à l'égard des kaolackois qui ne savent pas comment leurs ressources sont gérées par ces personnalités.



En conclusion, le nouvel allié de Mohamed Ndiaye Rahma a aussi recadré ceux qui passent leur temps dans les médias à dire qu'ils ont rencontré le président de la République. À le croire, le président Macky Sall ne va jamais investir un candidat qui n'est pas de la coalition Bby. Et que ceux qui pensent à cette éventualité doivent déchanter...