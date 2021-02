Moussa Diatta (Coach adjoint Jaraaf) : « Nous n’avions aucune information sur le FC Platinum… rien ne sera facile au match retour »

Sur le banc du Jaraaf en qualité de coach adjoint, pour pallier l’absence de Malick Daf, le titulaire au poste (relevé de ses fonctions ce dimanche), Moussa Diatta a réussi à ramener la victoire face au FC Platinum (Zimbabwe.)



Trois points précieux pour le Jaraaf qui était pourtant sur un terrain inconnu au sens propre comme au figuré, a expliqué le coach adjoint : « Au départ nous n’avions aucune information sur notre adversaire (FC Platinum). C’est la raison pour laquelle nous avions donné comme consigne aux joueurs d’évoluer en bloc médian. L’idée c’était de les observer pour avoir une vision précise de leur plan de jeu et pouvoir nous ajuster en conséquence. La première période était assez difficile mais l’équipe a fait preuve de caractère », s’est-il réjoui après le match, depuis le Zimbabwe.



Pour ce qui est du déroulé de la rencontre, Moussa Diatta revient sur son coaching. « Au début on n’avait pas trop d’impact au niveau du milieu de terrain, mais après les consignes et les rectificatifs, on a vu que nos milieux ont pu jouer à leur meilleur niveau. C’est lorsqu'on a réglé ce problème qu’on a vu le Jaraaf dérouler son jeu avec une maîtrise collective pour faire circuler le ballon. »



Reste à capitaliser sur cette victoire en assurant la qualification à domicile, ajoute-t-il avec sérénité. « Maintenant on a une idée sur cette équipe (FC Platinum) et je puis vous dire que rien ne sera facile au match retour. C’est une bonne équipe qui a un projet de jeu très clair et qui nous a posé par moment des problèmes. » Le match retour est prévu le dimanche 21 février à Thiès.