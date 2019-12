Moussa Baldé sur la campagne de commercialisation : « À Sonacos, cette année, l’argent est disponible même avant les graines d’arachides... »

A Diourbel pour procéder au lancement officiel de la campagne de commercialisation, le ministre de l’Elevage et de l’Equipement rural (MAER) s’est exprimé sur le prix planché de l’arachide fixé par le président Macky Sall. Moussa Baldé puisque c’est de lui qu’il s’agit explique que le prix planché de 210 F Cfa est fait pour protéger les producteurs sénégalais. Il a parlé de son passage au point de collecte de Tivaouane avant d’arriver à Diourbel. Pour rassurer les producteurs, Moussa Baldé de leur dire que la Sonacos a déjà l’argent et s’ils emmènent leurs graines, ils seront payés sur place. Un fait qui n’arrivait pas souvent, Moussa Baldé s’est voulu rassurant. « Cette année, le gouvernement a pris toutes les dispositions avec la Sonacos avec un financement de 30 millards F Cfa soit là au même moment que l’ouverture de la campagne. Cette année l’argent est arrivé à la Sonacos avant les graines. La Sonacos est prête à acheter les graines à 210 F Cfa et elle vous attend... »

Moussa Baldé n’a pas oublié de rappeler que la Sonacos a la confiance du président Macky Sall et le soutien et l’accompagnement du ministère de l’agriculture...