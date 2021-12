Moussa Baldé ministre de l’agriculture : « la Sonacos a déjà collecté à peu près 17.000 tonnes d'arachide contre 4.000 tonnes l'année dernière »

Dans le cadre du vote du projet de budget 2022 du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural ce 09 décembre 2021, les députés ont voté à une très grande majorité le budget. Le ministre Moussa Baldé s'est prononcé sur la commercialisation de l'arachide et les problèmes liés aux intrants et à la pluviométrie.



À en croire le ministre, la campagne de commercialisation de l'arachide a démarré depuis 2 semaines et les opérations de collecte ont commencé.



« Pour le moment, la Sonacos est bien active et elle a déjà collecté un peu plus de 17.000 tonnes contre 4.000 tonnes l'année dernière à la même période », dira t-il.

Il estime que c'est une progression importante : « Nous pensons qu'il faut maintenir la cadence ».



« Le prix plancher c'est pour protéger le producteur, il est à 250 FCfa et c'est exceptionnel. J'ai rappelé les prix qu'on avait il y a 10 ans c'était 110 Fcfa, 150 FCFA. Le président Macky Sall pour protéger le producteur a fait cet effort. Notre production d'arachide est estimée à peu près à 1 600 000 tonnes. Donc si on suit la série chronologique des collectes depuis 20 ans, on devrait s'attendre à une collecte entre 600 000 et 800 000 tonnes ».



En ce qui concerne les intrants, selon le ministre, il y a une tension sur les engrais au niveau mondial. Il y a même une rareté de la ressource et dans une semaine les ministres de l'agriculture de L'UEMOA doivent se rencontrer pour étudier cette question de la sous- région parce que c'est devenu un enjeu international.



Poursuivant son allocution, il déclare qu’« il y a une entrée que nous ne maîtrisons pas, c'est la pluviométrie. S'il y a eu baisse de rendement, c'est parce qu'on a eu plusieurs vagues de semis. Tant que ce sera une agriculture basée sur la pluviométrie, je peux vous parler de ce que moi je fais, mais je ne peux pas prévoir comment sera l'hivernage de l'an prochain », a-t-il conclu...