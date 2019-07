Moussa Baldé, Ministre de l'Agriculture à Kaolack : « Les mises en place des semences d'arachide dans le bassin arachidier sont terminées… 50.000 tonnes de semences certifiées ont été mises en place sur l'ensemble du territoire national... »

En visite chez les chefs religieux de Kaolack (Médina Baye, Léona Niassène, Touba Ndorong, Léona Kanène, etc), le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural qui répondait aux questions des journalistes, a déclaré que " les mises en place des semences dans le bassin arachidier sont terminées". Et que " 50 mille tonnes de semences certifiées ont été mises en place sur l'ensemble du territoire national. Les cessions sont presque terminées et nous pensons qu'à la fin du mois, les cessions des semences d'arachide seront aussi terminées…"