Moussa Baldé (MAER) : « La pandémie nous donne des leçons…la pandémie sera vaincue qu’on se retrouve avec une production agricole record...Sénégal de repartir ».

« L’agriculture a été le moteur de notre croissance durant le premier septennat de Macky Sall. Le matériel agricole a été mis en place, et nous continuons à soutenir plus de 2.000 tracteurs... le budget a été relevé de 50%, et la météo annonce une bonne saison des pluies. Donc toutes les conditions sont réunies pour que l’agriculture joue sa partition. Et au mois d’octobre, je l’espère quand la pandémie sera vaincue, on se retrouvera avec une production agricole record qui permettra au Sénégal de repartir », a soutenu Moussa Baldé (maer) lors de cet entretien.



Dans la foulée, il précise : « la pandémie nous donne des leçons. Il se peut même qu’on arrive à ne plus importer des produits manufacturés. Et si on a une production excédentaire et qu’on ne peut pas importer ces produits, on sera obligé de transformer nos productions. Je salue les efforts qui sont en train d’être faits avec la noix de cajou ».



Revenant sur la pandémie, il ajoute : « les pays avancent au gré des crises et s’adaptent en créant une civilisation endogène. Les guerres mondiales ont fait progresser l’aviation civile, l’internet vient du monde militaire. Des pays par exemple qui ont été victimes de sanctions ont réussi parfois à devenir autosuffisants. La pandémie nous met face à notre responsabilité. Le monde doit se préparer à combattre les épidémies. Les pays africains, le Sénégal en particulier, doit se préparer en pareil cas pour avoir une économie résiliante. »



Pour terminer, il précisera que le président de la République a l’oreille droite pour écouter les experts, mais également l’oreille gauche du côté du cœur pour écouter son peuple. Donc, il prend des mesures équilibrées pour contenir la pandémie, mais aussi pour permettre à notre société d’évoluer...