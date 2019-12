Moussa Baldé : « Kolda est l'une des vitrines de l'émergence du Sénégal »

Le savoir faire de la région de Kolda est démontré dans cette 28e édition de la foire de Dakar. Le ministre de l'agriculture et de l’équipement rural et par ailleurs président du conseil départemental, en visite au stand de la région, s’est exprimé sur l'importance de mettre sur pied une politique pour faire de la Kolda l'une des vitrines de l'émergence du pays. « Cette agriculture qui se développe et qui se modernise pour qu'elle soit une agriculture porteuse de croissance » a expliqué Moussa Baldé.