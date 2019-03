Mourtada Mbacké, Halimatou Baldé et Aïda Mbaye : Trois cas de disparitions inquiétantes

En l'espace de quelques jours, des cas présumés de disparitions troublantes secouent le pays. Les familles sont d'autant plus inquiètes qu'elles interviennent dans un contexte marqué par le meurtre atroce d'Ahmad Seydi retrouvé dans un sac de riz après avoir disparu de la maison familiale à Darou Saloum 6. En effet, à Touba on est toujours sans nouvelle de Mourtada Mbacké, un enfant de trois ans disparu depuis plusieurs jours maintenant.

À Ziguinchor, Halimatou Baldé, âgée de 14 ans, n'a plus refait signe de vie.

Pour boucler la boucle, à Thiès, Aïda Mbaye, une élève du Cem Ousmane Ngom de Thiès, âgée de 18 ans, a laissé ses parents sans nouvelles à Thiès.

Trois cas qui intriguent et qui commencent à semer quand même une certaine panique. On apprend aux dernières nouvelles qu'Aïda Mbaye a été retrouvée dans un sale état. Nous y reviendrons.