Mountaga Sy séduit son auditoire lors de son exposé sur la Vision et les Réalisations du Président Macky Sall

Grand oral réussi ce samedi au King Fahd Hotel pour Mountaga Sy, le DG de l’APIX qui présentait le PAP 2 du PSE, les Grands Projets du Président et une revue détaillée du Projet du TER. Il a ravi l'assemblée venu le suivre, y compris Luc Sarr qui modérait la réunion du GIG devenu depuis hier C2R, par sa précision, sa clarté et son charisme.

D’ailleurs, il a eu droit à une véritable standing ovation à la fin de son exposé de toute une salle debout pour le féliciter et l’acclamer, tellement l’auditoire était satisfait...