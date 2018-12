Mountaga Sy, DG APIX : « Nous allons dérouler une batterie de réformes »

Le Directeur de l’APIX annonce un chapelet de reformes qui doivent caractériser l’environnement des affaires au Sénégal. Mountaga Sy qui a rappelé les performances du PSE dans sa première phase, s’est engagé devant le chef de l’État, à réformer l’administration, le foncier, les taxes et incitations fiscales, une formation professionnelle et l’offre d’emploi, un cadre juridique et des infrastructures plus adaptées, une révolution aussi dans le domaine de l’énergie...