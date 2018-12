Mountaga Sy, DG APIX : Le Sénégal du PSE est un Sénégal connecté

Le Directeur de l’APIX qui a pris la parole au forum des investisseurs de Paris est revenu sur les batteries de réformes qui doivent caractériser l’environnement des affaires au Sénégal. Mountaga Sy s’est félicité de la stabilité du Sénégal et de son cadre de vie attractif. Un pays qui a une capacité à gérer ses performances macro économiques. Dans la foulée, il a insisté sur la kyrielle de mesures que le pays s’est engagé à prendre pour reformer le système. Une modernisation de l’administration, une réforme foncière, une réforme sur les taxes et incitations fiscales, une formation professionnelle et l’offre d’emploi, un cadre juridique et des infrastructures plus adaptées, une révolution aussi dans le domaine de l’énergie. En somme, 29 mesures de réformes pour faire du Sénégal du PSE, selon Mountaga Sy, un Sénégal connecté à tout point de vue...