Moundiaye Cissé ONG 3D : « Nous devons aller à la CEDEAO des peuples pour le verrouillage des mandats à deux »

Pour Moundiaye Cissé, c'est désolant voire insensé qu'en Afrique, à la veille des élections, les débats se tournent autour de troisième mandat, au lieu de parler des projets de société, de l'émergence.



Ce qui urge, selon le membre de la société civile, c'est de trouver des solutions urgentes et définitives sur cette question commune à tout un continent.



Pour cela, Moundiaye estime nous devons aller à la CEDEAO des peuples qui pourra porter le combat allant dans le sens du verrouillage des mandats à deux, et qu'il soit définitivement réglé par le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance...