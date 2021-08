Moundiaye Cissé ONG 3D : « Nous avons estimé que le débat ne doit pas être qu’électoraliste, il doit être aussi budgétaire »

Le coordonnateur de l’ONG 3D n’a pas du tout aimé l’orientation donnée au rapport élaboré par le comité de fond covid-19. Moundiaye Cissé, dénonce le débat sur les affaires politiques qui nourrit l’actualité et qui noie par la même occasion le rapport du comité. C’est pourquoi, ils ont initié l’atelier de partage et de réflexion sur la gestion du Fonds Force Covid 19.







« Au Sénégal, le débat électoral, le débat démocratique ou politique éclipse les autres formes de débats. Avec cet atelier, nous suscitons une autre forme de débat. Nous avons estimé que le débat ne doit pas être qu’électoraliste, il doit être aussi budgétaire. La politique est en train d’éclipser toutes les autres formes de débats. Quand le rapport sur le fichier électoral est sorti, il y a eu un tollé et on a sorti le rapport sur l’utilisation du fond force covid, c’est presque passé inaperçu. Alors que nous devons tirer des enseignements. On doit appliquer les recommandations proposées dans le rapport » fait-il savoir.