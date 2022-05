Mouhammad (PSL), quel sublime message ! ( Dr Mounirou NDIAYE, économiste. )

Louange à Allah (SWT), La Source Unique de Lumières qui n’a ni commencement ni

fin. Paix et Salut sur le Sceau des Prophètes Mouhammad (PSL) qui est

l’interlocuteur et l’intercesseur principal de toutes les créatures. Avant lui, Allah SWT

a gratifié l’humanité de la venue progressive d’avertisseurs dont les messages sont

le continu de la notice globale qui doit régir la vie des hommes sur terre. Il est écrit

dans le verset 136 de la Sourate 2 du Coran : « Dites: Nous croyons en Allah et en

ce qu´on nous a révélé, et en ce qu´on n´a fait descendre vers Abraham, Ismaël,

Isaac, Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui

a été donné aux autres prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune

distinction entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis ».

Le Coran est la synthèse parfaite de tous les messages prophétiques précédents. Il

constitue ainsi le savoir sublime qu’aucun autre savoir ne peut supplanter, et dont

l’ignorance, dans ce monde gouverné par les idées des hommes, est la cause de

toutes les formes de crises auxquelles sont confrontées les sociétés dites modernes.

Le Coran a bien évoqué, dans les deux derniers versets de la sourate 106, les deux

fondements de la quiétude des hommes, à savoir la nourriture et la sécurité : « Qu´ils

adorent donc le Seigneur de cette Maison (la Kaaba). Qui les a nourris contre la faim

et rassurés de la crainte! ». La crise économique actuelle est d’abord une crise du

pouvoir d’achat causée par le chômage de masse, l’exacerbation des dynamiques

capitalistes, l’utilisation abusive de la planche à billet dans les pays riches (lors de

crise financière de 2008 et lors de la pandémie du Covid-19 en 2020) et

l’hyperinflation aggravée par les trop fortes spéculations financières et sur les

matières premières. Cette crise du pouvoir d’achat est en train de creuser davantage

la pauvreté et la faim dans plusieurs pays.

Ensuite, les perturbations sociales notées dans plusieurs pays africains, les tensions

et conflits notés un peu partout notamment en Palestine, en Irak, en Syrie, en Libye,

au Yémen et plus récemment en Ukraine, sont la cause d’incertitudes notoires sur

les capacités de résilience économique de l’humanité dans le court et le moyen

termes. L’Ukraine et la Russie représentent le tiers des exportations de blé et de gaz,

80% de la production d’huile de Tournesol et une majeure partie de la production de

colza dans le monde. Avec le conflit actuel entre ces deux pays, la rareté se fait de

plus en plus sentir, accentuant du coup la spéculation et se traduisant par une très

grande tension sur les prix des denrées alimentaires. L’énergie en a pris un sacré

coup avec une hausse des cours, alors qu’elle est l’élément le plus important des

facteurs de production.

La lecture de cette situation sous l’angle coranique part d’abord du postulat que la

terre est régie par des équilibres et que chaque être vivant y a sa place. Allah SWT

s’est attribué la charge de nourrir chacune de ces créatures : « Il n´y a point de bête

sur terre dont la subsistance n´incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt; tout est

dans un Livre explicite » Coran 11 : 6. Allah SWT a tenu sa promesse, puisque le

Produit Mondial Brut est plus que suffisant pour permettre à chaque être vivant de



vivre en quiétude. La répartition des richesses incombe aux hommes selon des

critères et des normes bien édictés dans tous les livres saints. Donc les

déséquilibres, les inégalités et les disparités sur terre tiennent sur l’égoïsme des

hommes. C’est pourquoi l’Islam, de même que la Bible ou la Tora, sont innocents de

toute forme de procès que l’on peut formuler à leur encontre.

Certains auteurs comme Marx Weber ont cherché en vain à ternir l’image de l’Islam

en tant que force de proposition pour un monde meilleur. Le marasme intellectuel de

ces détracteurs de l’Islam provient de leur incapacité à savoir que l’homme est tenu

de concilier une double existence, matérielle et spirituelle, dont l’entretien de l’une et

de l’autre dimension détermine un équilibre qui est la seule source du bonheur tant

recherché par les humains. Le fait par exemple d’indexer le jeûne et les cinq prières

quotidiennes comme étant des sources d’improductivité repose sur un manque de

discernement bien malheureux pour des auteurs qui se considèrent comme des

chrétiens protestants. Quand l’Islam enjoint de ne pas rompre les équilibres sur terre

(sourate 7 Verset 85), c’était effectivement pour éviter les excès actuels qui ont mené

à une surexploitation de la nature source de dérèglements et de dégâts climatiques

colossaux, et qui favorisent l’obésité et les maladies glycémiques et

cardiovasculaires.

Les médecins, les biologistes et les chimistes ont tous démontré les vertus du jeûne

en tant que médicament, nettoyant et moyen de rétablissement des équilibres dans

le corps humain. Une série de questions se posent : que faut-il préférer, entre les

excès favorisés par la société de consommation capitaliste et les rituels musulmans

qui permettent à l’homme de garder son équilibre physico-spirituel ? A la longue qui

est plus productif, entre celui qui fait des excès jusqu’à en tomber malade et celui qui

jeûne pour garder son équilibre ? Quelle est la meilleure démarche pour l’humanité

entre produire et accumuler des richesses en excès au détriment de la nature et

sauvegarder les équilibres de l’écosystème et économiser les coûts des dégâts

naturels pour la postérité ? L’Islam a déjà tranché pour l’équilibre et la mesure sous

la triple dimension vis-à-vis de l’homme lui-même, vis-à-vis de la nature et vis-à-vis

des autres hommes.

Paix et Salut sur le prophète Mouhammad, qui nous a apporté les clés de l’équilibre

et de la mesure que l’homme s’entête à ignorer en insistant sur le chemin de sa

perte.

Bonne fête d’Aid El Fitr.



Dr Mounirou NDIAYE, économiste.