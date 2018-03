Mouhamed Samb, SG du cadre de concertation libéral : « La déclaration du ministre de l'Intérieur est politique… Khalifa Sall n'est connu qu'à Grand-Yoff et une partie de Dakar »

Destinataire des tirs groupés de l'opposition après sa déclaration dans une émission politique de la 2STV, le ministre de l'Intérieur peut compter sur le secrétaire général du Cadre de concertation libéral pour voler à son secours.

Selon Mouhamed Samb, Aly Ngouille Ndiaye n'a pas commis de faute et qualifie sa déclaration de politique. L'ancien patron des jeunesses wadistes d'indiquer qu'il n'est plus possible de voler des élections au Sénégal. Dans la même lancée, Mouhamed Samb accuse l'opposition d'être de mauvaise foi.

Concernant l'affaire Khalifa Sall, il déclare que le procès a été équitable et les libertés des prévenus ont été respectées. Il a ajouté que seul le droit sera dit et qu'on va vers un délibéré équitable. Et pour terminer, Mouhamed Samb minimisera la popularité de Khalifa Sall qui, selon sa lecture, n'est connu qu'à Grand-Yoff et une partie de Dakar...