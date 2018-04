Mouhamed Ndiaye Rahma sur la condamnation de Khalifa Sall : " On doit dépassionner le débat... Khalifa Sall n'a jamais nié les faits! "

À l'occasion d'une cérémonie de remise de financement ce week-end au profit de 23 groupements de femmes basés à Médina Mbaba( commune de Kaolack), le président du mouvement ' Rahma' a demandé à ceux qui se prononcent sur le verdict de la justice concernant l'affaire du maire de Dakar d'en parler avec précaution. " Khalifa Sall n'a jamais nié les faits ainsi que ses avocats et l'ensemble des maires qui se sont succédé à la municipalité de Dakar. Alors, la justice s'est penchée sur ces faits pour le condamner, ceux qui pointent du doigt le président Macky Sall se trompent complètement de cible. Khalifa Sall a volé en faisant du faux et usage de faux en écritures de commerce et dans des documents administratifs. Et je pense que le plus petit Sénégalais peut juger cette affaire parce que le cas de vol est flagrant", a défendu l'ambassadeur itinérant, Mouhamed Ndiaye.



" Les détracteurs du président Macky Sall sont vraiment en train de lui faire un mauvais procès. Le chef de l'État ne se rend pas au tribunal pour prendre la place du juge. La loi qui a condamné Khalifa Sall, mais le président Macky Sall l'a trouvée en vigueur. Khalifa Sall a été invité à apporter des preuves, il n'a pas réussi à se dédouaner, alors le droit a été dit et la vérité rétablie. De grâce, essayons de dépassionner le débat et je l'ai dit plus haut, Khalifa Sall n'a jamais nié les faits", a-t-il conclu.