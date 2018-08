Mouhamed Boun Abdallah Dionne : "Nous sollicitons les prières de tous les khalifes généraux pour une élection apaisée et un bon hivernage"

Une délégation gouvernementale, dirigée par le Premier ministre, était présente à la prière de la Tabaski à la mosquée Massalikoul Djinane, mercredi. Et c'est Mouhamed Boun Abdallah Dionne, qui a parlé au nom du président de la République Macky Sall, transmettant un message de ce dernier.



"Dans quelques mois, c'est le début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de février 2019. Nous sollicitations, à cet effet, des prières pour une élection stable et apaisée ", a souhaité M. Dionne. Le PM a ainsi sollicité les prières, dit-il, de tous les khalifes généraux, pour un Sénégal de paix et de développement. "Nous sollicitations aussi des prières pour un bon hivernage", a-t-il demandé.



Mahammad Boun Abdallah Dionne a aussi salué le sermon de l’imam Cheikh Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadr. "Un message plein de sens et d'enseignements", selon le chef du gouvernement. Le Premier ministre a encore magnifié le rôle joué par les chefs religieux "dans la consolidation de la paix et le développement au Sénégal"...