Mouhamadoul Mahdi Ibrahima Niass aux fossoyeurs de la République : « La vérité qui a été demeurera et personne ne peut la défaire! »

Le frère cadet du Khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahdi Ibrahima Niass est de ceux qui croient que les personnes animées par la volonté de vouloir déstabiliser la concorde nationale n’auront jamais gain de cause.

Le guide religieux qui s’exprimait, ce 26 septembre, lors de la cérémonie officielle du Gamou à Médina Baye, a fait savoir que le travail de fondation fait par les illustres guides religieux ne peut pas être sapé aussi facilement.

« La vérité qui a été et provenant d’Allah va demeurer et personne ne peut la défaire! », a déclaré le religieux devant le khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass et de ses hôtes, avec à leur tête le ministre de l’intérieur, Antoine Diome qui prenait part à la cérémonie officielle du Gamou 2023 de Médina Baye.

Cheikh Mouhamadoul Mahdi Ibrahima Niass a profité de la tribune pour inviter les disciples à s’inspirer du modèle de personnalités qu’incarne le khalife de par sa modestie, son intelligence et sa haute stature pour faire face aux fossoyeurs de la République.