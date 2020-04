Mouhamadou Makhtar Cissé : « La Senelec a deux catégories de clients... Ceux qui ont des compteurs et qui paient par mois et ceux qui sont dans Woyofal. Ils ont tous concernés, mais... »

« La Senelec a deux catégories de clients. Il y’a ceux qui consomment et qui reçoivent des factures pour ensuite aller payer, il y’a aussi ceux qui ne paient plus de factures qui sont dans Woyofal. Dans chaque catégorie, il y’a au moins 500.000 clients. Les deux catégories se partagent un million de clients. Mais il leur sera indiqué comment l’Etat va les aider dans le paiement de leurs factures. Les mesures de la prise en charge par l’Etat sont en entrées en vigueur depuis ce matin. Ceux qui n’avaient pas encore payé, ne paieront pas. Mais ceux qui avaient déjà payé, auront un avoir là-bas qui sera utilisé lors de la

prochaine facture. La Senelec donnera tous les détails. » voilà ce qu’a expliqué le ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé sur les mesures sociales prises par le président Macky Sall en ce qui concerne la prise en charge des factures d’électricité des clients abonnés dans la tranche sociale.