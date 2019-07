Mouhamadou Diallo : « Quand on part vers une confrontation avec les GAFAM (géants du web), on perd »

Les géants du Web ont fini d'investir tous les pays et il est aujourd'hui impossible de se passer de leurs services. C'est peut être pour cette raison qu'il serait risqué d'entrer en confrontation avec eux. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller vers des concertations pour un partenariat gagnant-gagnant. C'est du moins la conviction et la position de Mouhamadou Diallo qui a initié le Digital African Tour. A l'en croire, seules des négociations avec ces géants du web que sont Google, Apple, Facebook etc peuvent donner des résultats probants, à savoir un impact sur les économies africaines à travers la taxation et la création d'emplois.