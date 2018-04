Motion de soutien et d'appel à la candidature de l'honorable député-maire de Dakar / La diaspora avec Khalifa Sall pour la renaissance des valeurs du Sénégal

NOUS ;



- Membres des Mouvements politiques de soutien ;

- Membres des Structures du Parti socialiste;

- et Citoyens sans appartenance politique de la Diaspora réunis en ce jour, samedi 14 Avril 2018 à Ponte San Pietro (Bergamo) à travers un Forum international regroupant des compatriotes venus de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique, de la Suisse, des Etats Unis d'Amérique adressons à l'honorable Député - Maire Khalifa Ababacar Sall cette présente motion de soutien et d'appel à candidature en vue des échéances électorales de Février 2019 dont la teneur suit :



Considérant votre long parcours élogieux dans les hautes sphères institutionnelles de l'Etat qui a débuté en 1983 comme plus jeune député à l'Assemblée nationale du Sénégal;



Considérant votre connaissance profonde de l'Etat qui vous confère la qualité incontestable d'homme d'Etat; Votre sens élevé du respect des institutions républicaines, Votre engagement patriotique et sincère au service du bien-être des populations, Votre dévouement ainsi que votre détermination à asseoir une gestion participative et inclusive dans la gestion des affaires publiques;



Considérant votre personnalité hautement charismatique imbue des valeurs de solidarité, de partage, de justice sociale, d'équité, de liberté et surtout de promotion de l'intérêt général qui confirme, à bien des égards, de la vitalité du socialisme démocratique pour propulser le Sénégal dans le cercle des grandes puissances qui comptent;



Considérant l'appropriation par le peuple de votre combat patriotique à servir le Sénégal, les tenants du pouvoir voient à une telle manifestation d'intérêt, un potentiel candidat opposant dont la carrure, l'expérience et l'expertise électorale peuvent briser leur rêve de décrocher un second mandat en 2019;



Considérant le contexte de soumission institutionnelle marqué principalement par l'érection en dogme de gouvernance, le règlement de compte politique du fait du prince avec l'instrumentalisation de la justice qui ne finit pas de s'ériger en berceau pour la réélection d'un homme obsédé et enivré par le pouvoir;



Considérant le contexte de mal gouvernance et de tâtonnement marqué par des cycles de violences récurrentes sur des enfants, des sénégalais de l'extérieur entraînant parfois mort d'hommes, par des arrestations et emprisonnement d’ opposants, par des interdictions et répressions systématique de toute manifestation ou protestation de citoyens excédés et indignés de la politique des gouvernants;



Considérant que, le déroulement du processus électoral en perspective des prochaines échéances du 24 février 2019, l'inscription régulière sur les listes électorales, la confection et la distribution des cartes d'identité et d'électeur CEDEAO à tous les citoyens en âge de voter en 2019 sont les seuls gages d'élections apaisées, de stabilité politique et de paix sociale.



Ainsi, le Forum international lance un appel à tous les citoyens épris de paix , de justice et de démocratie à s'approprier cette bataille de transparence pour que le droit et le devoir de voter des citoyens ne soient volontairement confisqués par le pouvoir en place;



Considérant le principe et la portée de votre combat hautement citoyen consistant à réinstaurer les valeurs républicaines de l'Etat en général, la renaissance de l'état de droit, la consécration de l'effectivité de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Aussi, sur ce point précis, le Forum international rappelle à tous les compatriotes votre très haute implication ainsi que votre attachement indéfectible aux conclusions des assises nationales.



Par ailleurs, le Forum international de la diaspora dénonce avec vigueur, la gouvernance de règlement de comptes instituée par le Président Macky SALL consistant à instrumentaliser le dernier rempart de la démocratie qu'est la justice sénégalaise pour tenter de rendre inéligible l'Honorable Député - Maire Khalifa Ababacar SALL.



A ce titre, le Forum international de la Diaspora vous réaffirme solennellement son soutien total, sa fidélité sans faille ainsi que son indéfectible attachement au combat que vous menez.

Nous prions Dieu le Tout Puissant de vous accorder santé, longévité, clairvoyance et surtout liberté nécessaires à la poursuite de votre combat.



Enfin, le Forum international, à l'unanimité des participants vous investit solennellement comme Candidat de la Diaspora , à la prochaine élection présidentielle du 24 Février 2019.



Fait à Ponte San Pietro (Bergamo),

le 14 Avril 2018.

Le Forum International de la Diaspora