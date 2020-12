Mosquée de Dangou (Rufisque) : Une foule monstre accueille la dépouille de Pape Bouba Diop.

La petite mosquée de Dangou sise à Rufisque, dans le quartier de Pape Bouba Diop a refusé du monde ce vendredi en début de soirée. Une situation provoquée par le retour de l'enfant prodige sur ses terres, sauf que les circonstances dramatiques ont rendu l'événement triste pour ne pas dire invivable pour les populations encore sous le choc.



Entre les acclamations de la foule qui s'était entassée sur le bord de la route et dans les alentours de la mosquée, les cris de détresse et les pleurs des proches du défunt, l'ambiance était insoutenable. C'est à travers cette foule en détresse que la veuve, Marie Aude Diop, accompagnée de ses enfants et du ministre des sports Matar Bâ, a rejoint le domicile familiale des Diop.



La dépouille sera conservée à la morgue de la mosquée du quartier HLM où une cérémonie de "Wazifa" (psalmodie au nom d'Allah) déchire le ciel. Des prières formulées en guise de veillée funèbre avant de rendre à la terre son fils héroïque.