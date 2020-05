Mosquée Mouride des Parcelles Assainies de Dakar : La prière de l'Aïd-El Fitr effectuée dans le respect de la distanciation sociale et des mesures barrières.

À l’instar de la cité religieuse de Touba, de Médina ou de toutes les autres cités religieuses qui ont effectué la prière de l'Aïd-El Fitr marquant la fin du jeûne, la commune des Parcelles Assainies de Dakar s’est acquittée de la prière de l'Aïd-El Fitr dans le plus grand respect de la distanciation sociale et des mesures d'hygiène.



Après les préparatifs pour le respect de la distanciation sociale et de désinfection du lieu de culte devant accueillir les fidèles, tout le dispositif était au point dès 8 heures.



Dans les différentes portes d'entrée de la cour de la mosquée, un groupe de jeunes talibés filtrait les entrées. Ils veillent à l'application des mesures d'hygiène. Sur place, la règle est simple, il suffit juste de passer par les différentes étapes imposées par le comité d'organisation de la mosquée.

La première étape :



Avant de franchir la porte du mur, il faudra se laver au préalable avec de l'eau de javel et du savon, puis jeter le mouchoir dans la poubelle avant d'entrer dans la cour de la mosquée.



La première étape réussie, l'on se dirige à la porte d'entrée de la mosquée.

Ici la règle est simple. Il suffit juste d'accepter la goutte de gel-hydro alcoolique proposée par le jeune fidèle courtois et à la fois accueillant.



À l'intérieur de la mosquée également, une très bonne organisation est de mise.



Deux jeunes hommes veillent à l'accueil et oriente chaque fidèle sur la position à occuper. Sur les moquettes, des traits blancs distants d'un mètre séparent les fidèles.



Dans son sermon, l’Imam Mamadou Guèye est largement revenu sur le comportement d'un bon musulman dans un contexte marqué par une crise de valeurs sans précédent.



Face à la propagation de la pandémie du Coronavirus un peu partout dans le monde, l'Imam Mamadou Guèye invite les fidèles musulmans et les croyants à se repentir, demander et implorer le pardon divin afin que Dieu puisse y mettre un terme dans les meilleurs délais...