Mortalité importante d'ovins à Médina Sabakh : Samba Ndiobène Ka au chevet des éleveurs.

Le ministre de l'élevage et des productions animales était hier dans la commune de Médina Sabakh (département de Nioro) pour rencontrer et réaffirmer le soutien le l'État aux éleveurs durement éprouvés par la mort de plus de 297 ovins en l'espace de 48 heures. " Nous avons noté en deux jours, plus de 297 ovins morts. Donc, ce n'est pas un chiffre négligeable. Et c'est dû à la consommation par ces animaux d'une espèce végétale qui est censée toxique à un certain moment. Donc, il va falloir voir à l'avenir, en concertation avec les autorités locales mais aussi avec le ministère de l'environnement, comment faire pour parer à cette éventualité parce que perdre quand même plus de 297 ovins en deux jours, ce n'est pas négligeable…", a-t-il souligné.