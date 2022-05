Mort tragique de 11 nouveaux nés à Tivaouane : Aar Sénégal compatit à la douleur des familles.

C’est à travers un communiqué sorti aussitôt après la triste nouvelle, que la coalition Aar Sénégal a manifesté son soutien et sa compassion aux familles des 11 nouveau-nés décédés dans un incendie survenu au niveau du service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane.



AAR SÉNÉGAL présente ses condoléances les plus attristées aux parents des nouveau-nés et aux familles éplorées et rappelle que l’année dernière, à cette même période, un incendie à la salle de néonatologie du service de pédiatrie de l’hôpital Magatte Lô, à Linguère, avait emporté 4 bébés.



La coalition de l’opposition exprime son inquiétude face aux cas d’incendie dans les services de santé et exige, au gouvernement sénégalais, de prendre les mesures idoines pour que de tels drames ne puissent plus se reproduire.