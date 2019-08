Mort supposée de Hamza Ben Laden : quel impact pour Al Qaida ?

Des médias américains ont annoncé la mort de Hamza Ben Laden. Une information que les officiels n’ont pas encore confirmée. Interpellé, le président Trump n’a pas souhaité en parler.

Mais selon Nbcnews qui a donné l’information en exclusivité, le fils aîné de Oussama Ben Laden et âgé d’une trentaine d’années, aurait été tué lors de ces deux dernières années. Le média américain ajoute que les Etats-Unis ont participé à l’opération qui a eu raison du fils préféré d’Oussama Ben Laden.

Si la mort supposée de Hamza Ben Laden fait parler, c’est parce qu’il est présenté comme l’héritier de son père. Jihadiste à l’image de son défunt paternel, tué en 2011 au Pakistan pour son rôle dans les attentats du 11 septembre 2001, il affichait son ambition d’en découdre avec les États-Unis. Ce qui lui a valu d’être inscrit sur la liste rouge des hommes les plus traqués de la terre.

Une récompense pouvant aller jusqu’à un million de dollars était offerte par les américains pour retrouver ce « futur chef » d’Al Qaida.

Si les informations données par Nbc, reprises par le très sérieux New York Times sont avérées, ils seraient arrivés à leur fins. Mais pour quel impact ?

Conséquences d'une mort supposée pour Al Qaida

Selon le journaliste Wassim Nasr, spécialiste des mouvements jihadistes, il n’y a pas de quoi fouetter un chat. La mort de Hamza Ben Laden ne sera pas un coup dur pour l’organisation Al Qaida.

Pour le journaliste de France24, si tel pouvait être le cas, Al Qaida aurait cessé d’exister après la mort de son leader, Oussama Ben Laden.

De même Wassim Nasr qui a consacré un ouvrage à l’État islamique dont les germes ont été plantés par Abou Mous’ab az Zarqaoui, alors représentant de Al Qaida en Irak, de dire qu’il est n’est pas bien réaliste de croire que Hamza Ben Laden aurait pu prendre un jour les commandes de l’organisation créée par son père. Pour lui, si Al Qaida devait accepter un tel sort, ce serait ramé à contre-courant de ses principes fondateurs.

L’Egyptien Aymen Al Zawahiri est l’actuel émir de Al Qaida qui a, sous son autorité, plusieurs branches éparpillées en Afrique, au Moyen orient et en Asie...