Mort du jeune Amadou Lamine Koïta : le Procureur de Fatick annonce l’ouverture d’une information judiciaire

Les cinq policiers soupçonnés d’être à l’origine de la mort du jeune Amadou Lamine Koïta risque gros. Le Procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Fatick, Abdou Aziz Danfakha de Fatick, en conférence de presse, a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire afin d’aider à la manifestation de la vérité. Mais selon les éléments de l’enquête, toutes les accusations vont vers ces cinq policiers qui auraient « maltraité et battu » le jeune « Jakartaman » qui a trouvé la mort quelques minutes après son arrivée à l’hôpital. Selon le Procureur de Fatick, l’enquête ouverte par la brigade de gendarmerie de Fatick a permis au témoin oculaire, à savoir Djibril Dabo, alpagué en même temps que la victime, de relever que « Amadou Lamine Koïta est sorti des bastonnades des agents de police très mal en point, vomissant du sang et saignant du nez, ce qui a justifié son évacuation dans les mêmes circonstances à l’hôpital où il a succombé ». Des accusations corroborées par une connaissance de la victime qui a aidé à son évacuation à l’hôpital régional de Fatick. Les cinq policiers suspectés auraient « nié les faits » selon toujours le maitre des poursuites. Arguant avoir libéré les deux personnes arrêtées, après les avoir fouillées, dans le cadre d’une descente suite à une information anonyme faisant état de « personnes étant en train de fumer du chanvre indien ». Les résultats de l’autopsie révèlent eux « une mort naturelle à la suite d’une cardiopathie valvulaire et ischémique décompensée et une absence de signe traumatique et trace de violence » malgré les accusations concordantes de « sévices corporels sur la victime ». L’ouverture de l’information judiciaire devrait aider à la manifestation de la vérité.