Mort du financier Jeffrey Epstein dans sa cellule : Révélations sur son voyage en Afrique en compagnie de Bill Clinton et de Kevin Spacey

Alors que les spéculations foisonnent à propos des réelles causes de la mort du financier Jeffrey Epstein survenu le samedi 9 août dans sa cellule, à Manhattan, il apparaît qu’il a accompagné l’ancien président américain Bill Clinton, l’acteur Kevin Spacey et le comédien Chris Tucker en Afrique. Une tournée de cinq jours aux apparences bien philanthropiques.



Mais à la lumière des accusations très lourdes qui pesaient sur Jeffrey Epstein, il est soupçonné de trafic sexuel et de conspiration en vue de trafic sexuel et devait être jugé en 2020, il ne serait pas abusé de poser des questions sur les réelles motivations de ce voyage ?



Il convient déjà de souligner que l’avion privé à bord duquel le périple africain de Epstein et Cie a eu lieu, appartient à ce dernier. Selon gawker.com, c’est d’ailleurs pour disposer de cet appareil que l’ancien président américain, Bill Clinton, a fait la connaissance d’Epstein.



Après son dernier mandat, le voyage dont le thème tournait autour de «la démocratisation, l'autonomisation des pauvres, le service citoyen et la lutte contre le VIH / sida » a été planifié et devait les conduire dans cinq pays, à savoir l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, le Rwanda et le Mozambique.



Mais à en croire Gawker.com, les journaux de bord de ce voyage ont révélé que Maxwell, Kellen et une femme nommée Chauntae Davis ont rejoint l’équipe.



Ghislaine Maxwell et l'ancienne assistante d'Epstein, Sarah Kellen, relève Gawker.com, ont été accusées à plusieurs reprises devant un tribunal d'avoir agi en tant que maquerelles qui recrutaient des jeunes filles pour Epstein. Le même site ajoute qu’elles participaient aux orgies qu’organisait le financier dans ses différentes concessions.



Quant à Chauntae Davis, le journal renseigne qu’à l’époque elle était âgée de 23 ans et figurerait sur la liste des « masseuses » de Epstein. C’est donc ce trio sulfureux qui a rejoint le financier et ses amis dont le président Clinton qui venait de sortir d’une présidence très mouvementée.



Cependant, rien ne le lie encore aux faits dans lesquels son ami Epstein avait trempé et qui lui ont valu d’être arrêté il y a un mois sur un aérodrome du New Jersey, avant qu’il ne se « suicide » en prison.



Tout de même, le prédécesseur de George Bush Junior l’appréciait et l’a même fait savoir dans un témoignage rapporté par businessinsider. « Jeffrey est à la fois un financier très prospère et un philanthrope engagé, doté d'un sens aigu des marchés mondiaux et d'une connaissance approfondie de la science du XXIe siècle », aurait-il dit à l’intention de Epstein, par le biais d’un porte-parole.



Ami intime de Bill Clinton, Kevin Spacey était, comme mentionné plus haut, de ce voyage qui n’a pas révélé tous ses secrets. Vedette de la série House of Cards, Spacey, âgé de 56 ans, a été éjectée de ce chef d’œuvre après qu’il a été accusé par un homme d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle. Les poursuites enclenchées à son encontre pour cette affaire ont cependant été abandonnées le 8 juillet dernier. Le jeune homme qui accusait l’acteur a choisi de garder le silence. Mais Kevin Spacey n’est pas sorti de l’ornière. Il fait face à des accusations pour des faits similaires qui remonteraient à 2005.



Pour ce qui concerne Jeffrey Epstein, il a été ajouté au fichier des délinquants sexuels pour avoir déjà plaidé coupable en 2008, en Floride. Il a purgé à cet effet une peine de 13 mois de prison. Arrêté à nouveau en juillet 2019 pour des faits similaires, il s’est suicidé en prison, selon le procureur de New-York, emportant dans sa tombe, des secrets que les grands de ce monde n’auraient jamais voulu voir déballés lors d’un procès.