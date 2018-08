Mort de l'ambassadrice Stevenson : Me Sidiki Kaba annonce l'ouverture d'une enquête

L’ambassadrice du Zimbabwe au Sénégal, Trudy Stevenson, a été retrouvée morte dans sa résidence aux Almadies, vendredi dernier. Le chef de la diplomatie sénégalaise annonce qu’une enquête est ouverte, en accord avec les autorités zimbabwéennes, pour procéder à l’autopsie et déterminer les causes du décès.



Selon Sidiki Kaba, la défunte «avait présidé une réunion la veille (de sa mort)» et qu’«elle avait l’air bien portante et bien en forme parce que la réunion s’est passée dans de très bonnes conditions. Le lendemain, elle ne s’est pas réveillée.»



«D’ores et déjà, relève Me Sidiki Kaba, nous pouvons dire que c’est une grande diplomate qui a beaucoup travaillé au renforcement des relations entre le Zimbabwe et le Sénégal.»